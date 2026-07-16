В Якутии может появиться НПЗ для производства дизельного топлива

Глава Якутии допускает постройку НПЗ с упором на производство дизеля В Якутии может появиться НПЗ для производства дизельного топлива

Москва16 июл Вести.С ростом цен на доставку топлива не исключено, что в Якутии может появиться небольшой нефтеперерабатывающий завод для насыщения внутреннего рынка. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на главу региона Айсена Николаева.

Возможно, если логистические услуги продолжат расти в цене, небольшой НПЗ с упором на производство дизельного топлива будет экономически целесообразно построить приводятся в сообщении слова Николаева

При этом строительство крупного НПЗ в Якутии экономически нецелесообразно, так регион потребляет 1,3 млн тонн нефтепродуктов в год. Авиационный керосин и другие виды нефтепродуктов дешевле привезти, чем производить на месте.