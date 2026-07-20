Москва20 июл Вести.Бриллиант редчайшего фантазийного цвета Intense Purple Pink с выраженным лавандовым оттенком весом 2,03 карата пополнил коллекцию инвестиционных бриллиантов ALROSA Diamond Exclusive, сообщается на сайте компании.

Драгоценный камень имеет чистоту VS2 и выполнен в форме сердца. Его оценочная стоимость составляет 125 миллионов рублей (1,585 млн долларов США).

Бриллиант сочетает в себе природное совершенство и виртуозное мастерство огранки. Яркий лавандовый оттенок, деликатное, завораживающее сияние, гармоничные пропорции и символичная форма делают его исключительно ценным с ювелирной точки зрения отметили эксперты ALROSA Diamond Exclusive

Бриллиант был огранен из алмаза, добытого в Якутии в 2025 году. Его возраст оценивается в 350 миллионов лет.