Москва2 июлВести.На Калининградском янтарном комбинате добыли уникальный самородок из двух видов янтаря. Камню дали название "Юбиляр", посвятив его 80-летию региона. Об этом сообщили в Ростехе.
Вес камня составляет 1,5 килограмма, возраст – около 40 миллионов лет. Он представляет собой сочетание балтийского янтаря с сердцевиной из матового самоцвета медового оттенка и прозрачной внешней оболочкой, в которой сохранились кора древнего дерева и насекомые.
Юбиляр" имеет овальную форму и уникальное строение… Самородок сформировался около 40 млн лет назад при истечении живицы древней сосны внутрь ствола. Заполнив внутреннюю полость дерева, смола постепенно затвердела, сохранив его форму и внутреннюю структуруговорится в сообщении Ростеха
Как отметил генеральный директор комбината Михаил Зацепин, такие находки являются большой редкостью.