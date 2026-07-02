Уникальный самородок из двух видов янтаря добыли на комбинате Ростеха

В Калининграде добыли уникальный самородок из двух видов янтаря Уникальный самородок из двух видов янтаря добыли на комбинате Ростеха

Москва2 июл Вести.На Калининградском янтарном комбинате добыли уникальный самородок из двух видов янтаря. Камню дали название "Юбиляр", посвятив его 80-летию региона. Об этом сообщили в Ростехе.

Вес камня составляет 1,5 килограмма, возраст – около 40 миллионов лет. Он представляет собой сочетание балтийского янтаря с сердцевиной из матового самоцвета медового оттенка и прозрачной внешней оболочкой, в которой сохранились кора древнего дерева и насекомые.

Юбиляр" имеет овальную форму и уникальное строение… Самородок сформировался около 40 млн лет назад при истечении живицы древней сосны внутрь ствола. Заполнив внутреннюю полость дерева, смола постепенно затвердела, сохранив его форму и внутреннюю структуру говорится в сообщении Ростеха

Как отметил генеральный директор комбината Михаил Зацепин, такие находки являются большой редкостью.