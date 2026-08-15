Эрмитаж завершил реставрацию двух экспонатов из Бриллиантовой кладовой

Завершилась реставрация двух экспонатов из Бриллиантовой кладовой Эрмитажа Эрмитаж завершил реставрацию двух экспонатов из Бриллиантовой кладовой

Москва15 авг Вести.В Эрмитаже завершилась реставрация двух драгоценных экспонатов из Бриллиантовой кладовой - золотого кубка и солонки. Об этом сообщает пресс-служба музея в MAX.

Истории экспонатов, изделий мастеров конца XVIII века, связаны с историей Российского императорского дома. Золотой кубок с чуть вогнутым туловом Екатерина II подарила любимому внуку, великому князю Александру Павловичу к его свадьбе с великой княгиней Елизаветой Алексеевной (урожденной Луизой Марией Августой Баденской). Позже кубок использовался во время церемоний бракосочетания других членов императорской фамилии.

Золотая солонка со съемной крышкой от имени московского купечества была поднесена Павлу I в 1797 году. Изделие выполнил датский мастер Иван (Йохан) Краг, который работал в России по заказам императорского двора.

Реставрационные работы начались около года назад с комплексного исследования экспонатов, после чего были удалены следы предыдущих реставраций и проведена очистка от загрязнений сообщили в пресс-службе музея

Используя лазерную сварку, реставраторам удалось устранить разрывы металла и трещины, исправить деформацию металла, восстановить эмаль, а также дополнительно закрепить драгоценные камни.

Реставрация осуществлена при поддержке ювелирного Дома POSIÉ сотрудниками Лаборатории научной реставрации драгоценных и археологических металлов Отдела научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа.