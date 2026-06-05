В особняке Кузнецовых в Нижнем Новгороде найден клад

В Нижнем Новгороде при реставрации старинного особняка нашли клад В особняке Кузнецовых в Нижнем Новгороде найден клад

Москва5 июн Вести.Во время ремонтно-реставрационных работ в бывшем особняке купеческой династии Кузнецовых на ул. М. Покровская в Нижнем Новгороде, где сейчас располагается военно-медицинская служба областного УФСБ России, реставраторы обнаружили уникальный клад с ювелирными украшениями, сообщает пресс-служба Нижегородского музея-заповедника.

Найденный "клад Кузнецовых" насчитывает 25 ювелирных украшений, преимущественно женских, выполненных из золота и украшенных драгоценными камнями высочайшего класса. Среди них присутствуют работы прославленных ювелирных фирм Российской империи уточняется в сообщении

Особый интерес у исследователей вызывали найденные обручальные кольца. На их внутренней стороне выгравированы имена владельцев дома — Филетера Павловича Кузнецова и его супруги Валентины Васильевны. На кольцах указана дата их венчания — 7 февраля 1900 года.

Украшения станут частью новой выставки «Семейные ценности», которая пройдет в усадьбе Рукавишниковых.