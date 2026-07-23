Москва23 июлВести.Древние жители Новгородской земли использовали берестяные грамоты для любовных посланий, поручений слугам и ведения дел. Об этом ИС "Вести" рассказала куратор выставки "Берестяные грамоты: диалог сквозь века" в Историческом музее, хранитель отдела рукописей Елена Уханова.
Самые ранние берестяные грамоты в музее датируются XI веком. В сообщениях, как обратила внимание специалист, прослеживается равенство женщин того времени с мужчинами.
Они вели дела, они давали поручения слугам, сыновьям. Они на равных общались с мужчинами. Вообще этот миф о затюканности русской женщины... он опровергаетсяотметила Уханова
Одна из берестяных грамот, представленных на выставке, - послание молодого человека по имени Микита для возлюбленной Малании.
Выходи за меня. Я тебя хочу, ты меня хочешь. А свидетель на это - Игнат Моисеевперевела сообщение Уханова
Другая грамота - рисунок семилетнего Онфима, жившего в Новгороде в начале XIII века. Ученые, изучая творения, пришли к выводу, что их автор еще не умел считать и имел особенности в строении тела.
Педагоги, психологи по его рисункам поняли, что он еще не очень умел считать. На руках у человека то четыре пальца, то триподелилась куратор выставки
Выставка "Берестяные грамоты: диалог сквозь века" открылась в Историческом музее к 75-летию первой новгородской берестяной грамоты. За прошедшие годы были найдены более 1250 берестяных грамот в Новгороде, Москве, Пскове, Смоленске и других древних городах. Эти образцы стали окном в повседневную жизнь людей XI–XV вв.