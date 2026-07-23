Эксперт Уханова рассказала, о чем писали древние люди на берестяных грамотах Эксперт раскрыла, какие послания оставляли на бересте древние жители Руси

Москва23 июл Вести.Древние жители Новгородской земли использовали берестяные грамоты для любовных посланий, поручений слугам и ведения дел. Об этом ИС "Вести" рассказала куратор выставки "Берестяные грамоты: диалог сквозь века" в Историческом музее, хранитель отдела рукописей Елена Уханова.

Самые ранние берестяные грамоты в музее датируются XI веком. В сообщениях, как обратила внимание специалист, прослеживается равенство женщин того времени с мужчинами.

Они вели дела, они давали поручения слугам, сыновьям. Они на равных общались с мужчинами. Вообще этот миф о затюканности русской женщины... он опровергается отметила Уханова

Одна из берестяных грамот, представленных на выставке, - послание молодого человека по имени Микита для возлюбленной Малании.

Выходи за меня. Я тебя хочу, ты меня хочешь. А свидетель на это - Игнат Моисеев перевела сообщение Уханова

Другая грамота - рисунок семилетнего Онфима, жившего в Новгороде в начале XIII века. Ученые, изучая творения, пришли к выводу, что их автор еще не умел считать и имел особенности в строении тела.

Педагоги, психологи по его рисункам поняли, что он еще не очень умел считать. На руках у человека то четыре пальца, то три поделилась куратор выставки

Выставка "Берестяные грамоты: диалог сквозь века" открылась в Историческом музее к 75-летию первой новгородской берестяной грамоты. За прошедшие годы были найдены более 1250 берестяных грамот в Новгороде, Москве, Пскове, Смоленске и других древних городах. Эти образцы стали окном в повседневную жизнь людей XI–XV вв.