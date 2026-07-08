Москва8 июл Вести.В Третьяковской галерее представили выставку "Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа", посвященную одному из ярких и неожиданных художников рубежа XIX–XX веков, мастеру символических изображений "дворянских гнезд". Генеральный директор галереи Ольга Галактионова в интервью ИС "Вести" отметила, что короткая и трагичная жизнь художника была удивительно результативной в творчестве.

В 16 лет он написал картину "Окно" – первая серьезная работа. А в 24 художника ждал невероятный успех. Его полотно "Майские цветы" купила великая княгиня Елизавета Федоровна, заплатив 150 рублей. Деньги по тем временам огромные, на них художник год путешествовал: Кавказ, Крым, Париж.

Борисов-Мусатов – один из интереснейших художников ХХ века. Жизнь он прожил короткую, достаточно трагичную, но с удивительной результативностью в творчестве, и это мы сегодня видим отметила Ольга Галактионова

Почти на всех его картинах – старинные усадьбы: Зубриловка, Введенское, Стрельцовка – дворянские гнезда пришедшие в упадок в начале ХХ века. Но Борисову-Мусатову не нужна историческая точность быта помещиков, его интересует нечеткий образ красивой эпохи.

Виктор Борисов-Мусатов умер в 35 лет, оставив после себя огромное наследие. Собрание его работ в Третьяковской галерее будет выставлено до 8 ноября.