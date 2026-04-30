Москва30 апр Вести.Ветераны спецоперации в интервью ИС "Вести" дали высокую оценку работам Василия Нестеренко, представленным в новой картинной галерее Москвы.

30 апреля состоялось открытие галереи на Бутырской улице. Здание построено в неоклассическом стиле с элементами модерна и ампира. Посетители смогут увидеть более 80 полотен на четырех этажах. Среди них — картина "Защитники Новороссии", написанная автором в 2023 году.

Я сейчас посмотрел "Защитники Новороссии", и видно, что герои произведения очень похожи на наших боевых товарищей. Я думаю, каждый ветеран, кто придет, найдет либо своего друга, с кем служил, именно в этой картине, либо вспомнит боевые задачи, которые он выполнял на СВО поделился впечатлениями Эльдар Шарипов, ветеран СВО, капитан вооруженных сил, исполнительный секретарь окружного отделения партии "Единая Россия" северного округа Москвы

В создании архитектурной концепции новой галереи участвовал сам Василий Нестеренко. Такой подход позволил добиться исключительной целостности художественного замысла.