В новом музее в Севастополе покажут полотно "На страже мира" Александра Дейнеки В новый музей Севастополя привезли полотно Александра Дейнеки "На страже мира"

Москва18 мая Вести.Грандиозное полотно "На страже мира" советского живописца-монументалиста Александра Дейнеки размером 30 на 3,5 метров доставлено в Севастополь. Оно будет выставлено в Российской галерее искусств, которая готовится к открытию, и станет одним из первых проектов музея. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Полотно создавалось к двадцатилетию Победы. Мастер возвращался к работе на протяжении нескольких лет до своей смерти в 1969 году. Позже холст разместили на хранение в Курской картинной галерее.

Широкой публике его не показывали больше 60 лет, и людей, видевших картину в первозданном виде, тоже уже не осталось говорится в сообщении

Для работы с полотном в Севастополь приедут специалисты из Курска и Русского музея. Реставраторам предстоит выяснить, в каком состоянии находится работа. В их распоряжении есть несколько эскизов и черно-белая кинохроника 1965 года. Реставрация продлится от нескольких месяцев до нескольких лет. Весь процесс можно будет увидеть в Российской галерее искусств в реальном времени.

Известно, что произведение состоит из пяти фрагментов, посвященных тем, кто стоял и продолжает стоять на страже мира: это образы Советской Армии, рабочих и крестьян, Красной Армии, сюжеты Великой Отечественной войны, послевоенного времени и покорения космоса рассказал Развожаев

Российская галерея искусств станет новым федеральным музеем, созданным по инициативе президента России. По предварительным данным, официальное открытие состоится этим летом.