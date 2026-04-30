Художник Нестеренко лично участвовал в создании новой галереи в Москве В создании новой галереи Нестеренко активное участие принял сам художник

Москва30 апр Вести.В создании архитектурной концепции новой картинной галереи Василия Нестеренко в Москве участвовал сам художник. Об этом рассказал ИС "Вести" замруководителя столичного Департамента гражданского строительства Нияз Ситдиков.

Художник регулярно присутствовал на площадке и лично отвечал за целый ряд ключевых решений.

Василий Игоревич, находясь здесь с утра до вечера, регулировал освещение, углы наклона, сам выставлял климат, то есть полностью был погружен в свое детище… На мой взгляд, это лучшая галерея в России, и я думаю, что это одно из лучших заведений в мире подчеркнул Нияз Ситдиков

Картинную галерею открыл мэр столицы Сергей Собянин. Здание на Бутырской улице построено в неоклассическом стиле с элементами модерна и ампира. Более 80 полотен, в том числе на исторические темы, расположились на четырех этажах.