Песков одним из первых посетил международную выставку "Вместе" Дмитрий Песков и Анастасия Ракова посетили международную выставку "Вместе"

Москва17 апр Вести.Международную выставку современного искусства "Вместе" посетил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Она проходит в онкологическом центре в "Сколково". Там представлено более 200 арт-объектов и инсталляций от 70 художников.

Выставка ​открылась в Москве в пятницу. Она заняла два корпуса онкоцентра, который до официального открытия и приема первых пациентов будет работать как выставочная площадка.

Дмитрий Песков вместе с заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой осмотрели арт-объекты и оставили пожелания для будущих пациентов больницы.