Москва17 апрВести.Международную выставку современного искусства "Вместе" посетил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Она проходит в онкологическом центре в "Сколково". Там представлено более 200 арт-объектов и инсталляций от 70 художников.
Выставка открылась в Москве в пятницу. Она заняла два корпуса онкоцентра, который до официального открытия и приема первых пациентов будет работать как выставочная площадка.
Дмитрий Песков вместе с заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой осмотрели арт-объекты и оставили пожелания для будущих пациентов больницы.
Часть работ после завершения выставки останется в клинике, чтобы формировать исцеляющее пространство для пациентов и их близких.говорится в сообщении в мессенджере Max