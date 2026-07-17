Москва17 июл Вести.Москва является ядром креативной экономики России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Столица России почти сравнялась с Пекином, Лондоном и Токио по доле креативных индустрий в валовом региональном продукте.

На Москву приходится четверть всех занятых в этой отрасли в России. По доле креативных индустрий в ВРП столица уже обгоняет Шэньчжэнь и почти сравнялась с Пекином, Лондоном и Токио отметил столичный градоначальник

Креативные индустрии - это один из самых быстрорастущих секторов в экономике города. С 2019 года его доля почти удвоилась - с 5,7% до 11%.

Развитию направления 6 лет помогает Агентство креативных индустрий Москвы (АКИ). Уже реализовано больше 430 проектов, поддержку получили более 22 тысяч предпринимателей.