Москва17 июл Вести.Креативная экономика стала мировым трендом, в России лидерами в этой сфере становятся Красноярск, Якутия, Нижний Новгород и Челябинск. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказала директор форума "Российская креативная неделя" Марина Монгуш.

Она отметила, что во всем мире креативная экономика растет в 3-4 раза быстрее сырьевой.

Креативная экономика и креативные индустрии, которые находятся внутри, их 16, – это те отрасли, в которых мы торгуем не нефтью и газом, а там, где мы торгуем нематериальным наследием, да, это интеллектуальная собственность, творческий продукт человека. Восемь видов дизайна, компьютерная графика, кино, анимация, IT, урбанистика, архитектура. Все это создает сегодня не только социальные эффекты, но и большую экономическую стоимость. Словосочетание "креативная экономика" сегодня тренд во всем мире, и в России точно так же, потому что недавно принят федеральный закон по креативным индустриям. Сегодня очень многие регионы уже лидеры в креативной экономике, в том числе регионы сырьевые, такие как Красноярск, Якутия, Нижний Новгород, Челябинск. Да, там, где креативный бизнес начинает зарабатывать достаточно большие деньги и помогать в сложное время, когда диверсифицировать экономику просто необходимо заявила Монгуш

Ранее начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что креативные индустрии играют важную роль в формировании смыслов и объединении общества, в том числе через песни и фильмы, которые транслируют правильные ценности.