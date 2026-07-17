Собянин: за 7 лет креативный сектор в экономике Москвы увеличил долю почти вдвое

Собянин назвал Москву ядром креативной экономики России Собянин: за 7 лет креативный сектор в экономике Москвы увеличил долю почти вдвое

Москва17 июл Вести.За последние семь лет креативный сектор в экономике Москвы увеличил долю почти в два раза, заявил мэр Сергей Собянин.

Это один из самых быстрорастущих секторов в экономике города. С 2019 года его доля почти удвоилась — с 5,7% до 11%, догнав по вкладу обрабатывающие производства отметил градоначальник в мессенджере МАХ

При этом Москва по праву является ядром креативной экономики страны, ведь на нее приходится четверть всех занятых в этой отрасли. А, если обращаться к мировой статистике, по доле креативных индустрий в валовом региональном продукте российская столица уже обгоняет Шэньчжэнь и почти достигла Пекина, Лондона и Токио.