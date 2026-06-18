Москва18 июн Вести.Предпосылкой для проведения Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге стало принятие соответствующего федерального закона два года назад. Об этом заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук сообщил в интервью ИС "Вести" во время проведения мероприятия.

Санкт-Петербург был неслучайно выбран местом для проведения форума, так как этот город является культурной столицей России, подчеркнул вице-премьер.

У нас в 2024 году был принят федеральный закон о поддержке развития креативных индустрий, а это все, что связано с творчеством. … Речь идет о создании интеллектуальных продуктов, речь идет о государственной поддержке тех людей, тех компаний, которые занимаются созданием интеллектуальных продуктов объяснил Оверчук

В конференции в Санкт-Петербурге принимают участие представители стран Содружества Независимых Государств (СНГ) для обмена опытом в сфере креативных индустрий, добавил вице-премьер.

Узнать, что у них делается, какие меры поддержки, что они рассматривают в качестве креативных индустрий. В конечном итоге мы выходим на создание и общих рынков, в том числе и товаров, и услуг. Особенно мы это делаем в рамках Евразийского экономического союза. И с учетом того, что мы создаем общие рынки, конечно же, креативные индустрии как отдельные виды экономической деятельности тоже подпадают под это определение уточнил он

Конференция в Санкт-Петербурге открылась в четверг, 18 июня, и проходит впервые. Пленарное заседание посвящено теме "Взаимодействие культур: сохранение наследия и глобальный диалог в современном мире". Его участники обсудят на практике тему сохранения общего историко-культурного наследия, а также укрепления культурных и гуманитарных связей стран в условиях стремительно меняющегося мира.