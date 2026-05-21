Москва21 мая Вести.В новом здании Третьяковской галереи открылась выставка творческих работ представителей иностранных посольств под названием "Краски мира". Директор Департамента музеев и циркового искусства Министерства культуры Российской Федерации Иван Лыкошин заявил информационной службе "Вести", что данная экспозиция – прекрасная возможность для укрепления диалога между государствами.

Это прекрасная возможность для укрепления диалога через культуру, для вывода этого диалога на новый уровень. Это выставка, которая объединяет не только авторов, как любая коллективная выставка, но объединяет страны и государства, что, мне кажется, очень важно в текущий момент заявил Лыкошин

По сообщению заместителя министра иностранных дел РФ Александра Панкина, на выставке представлено более сотни работ, авторы которых родились в разных уголках мира – странах СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.