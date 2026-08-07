В Москве на шоссе Энтузиастов открыли новую эстакаду

Собянин открыл новую эстакаду на шоссе Энтузиастов в Москве В Москве на шоссе Энтузиастов открыли новую эстакаду

Москва7 авг Вести.В Москве на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом 7 августа открылось движение по новой эстакаде, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Новая эстакада на шоссе Энтузиастов улучшит транспортное обслуживание жителей районов Ивановское, Новогиреево и подмосковной Балашихи написал градоначальник

Он отметил, что на этом участке регулярно возникали пробки. А ввод эстакады улучшит транспортную доступность москвичей и более 550 тысяч жителей Балашихи.

Кроме того, под эстакадой пройдет трамвайная линия, которая позволит жителям района Ивановское добираться до станции метро "Курская".

Новая эстакада будет пропускать свыше 80 тысяч автомобилей ежедневно.