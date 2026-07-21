Москва21 июл Вести.Власти Москвы приняли решение продлить Арбатско-Покровскую линию метро до района Восточный, который находится за МКАД. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

Глава города пояснил, что жители этого района в течение продолжительного времени просили продлить ветку от будущей станции "Гольяново". Сейчас им приходится выезжать на сильно загруженное Щелковское шоссе, где по утрам образуются многокилометровые пробки.

Жители Восточного долгое время просили продлить эту линию от станции "Гольяново" до района Восточный, который находится за МКАДом… Конечно, важно продлить эту линию до района Восточный. Такое решение мы приняли цитирует Сергея Собянина агентство ТАСС

Продление линии не задержит открытие "Гольяново" – работы по прокладке тоннелей в сторону Восточного начнутся параллельно. Это значительно разгрузит одно из самых проблемных транспортных направлений Москвы и улучшит транспортную доступность для 12 тысяч жителей самого района, а также для десятков тысяч жителей Балашихи и Щелковского района Подмосковья.

В настоящее время Арбатско-Покровская линия - самая длинная в московском метро: 22 станции, более 45 километров. Ежедневно ею пользуются более 750 тысяч пассажиров. После ввода станции "Гольяново" протяженность ветки составит 47,7 километра, количество станций увеличится до 23, а пассажиропоток – до 790 человек в сутки.