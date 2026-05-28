Желтую ветку московского метро продлят до Филимонковского района Новой Москвы

Москва28 мая Вести.Калининско-Солнцевская линия Московского метрополитена получит дальнейшее развитие вглубь Новой Москвы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики сообщает Telegram-канал "MSK1.RU | Новости Москвы | Россия".

Как сообщили в департаменте, конечная станция этого направления будет располагаться в Филимонковском районе, неподалеку от одного из местных коттеджных поселков.

В департаменте также пояснили, что на текущем этапе специалисты занимаются подготовкой проекта планировки соответствующей территории. Точная трассировка линии и конкретные места размещения станционных комплексов будут окончательно определены только в процессе разработки и утверждения градостроительной документации.

Детальный план размещения объектов инфраструктуры метрополитена за Внуково будет сформирован в рамках комплексного проектирования развития данной территории.

Ранее сообщалось, что в Москве к 2030 году планируют запустить беспилотную линию метро.