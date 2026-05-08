В Москве продлен срок закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе", сообщает Департамент транспорта столицы в своем канале в MAX.
В ведомстве пояснили, что это необходимо для строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии.
На 3 дня продлеваем временное закрытие станций Арбатско-Покровской линии. Участок от "Строгино" до "Пятницкого шоссе" откроют 12 маяуказывается в сообщении
На время закрытия данного участка для пассажиров предусмотрены бесплатные автобусы КМ1 и КМ2.
Участок между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" был закрыт 30 апреля, первоначально предполагалось, что поезда возобновят движение по нему 8 мая.