Участок Арбатско-Покровской линии метро в Москве будет закрыт до 12 мая

Закрытие части станций Арбатско-Покровской линии метро продлено еще на 3 дня Участок Арбатско-Покровской линии метро в Москве будет закрыт до 12 мая

Москва8 мая Вести.В Москве продлен срок закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе", сообщает Департамент транспорта столицы в своем канале в MAX.

В ведомстве пояснили, что это необходимо для строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии.

На 3 дня продлеваем временное закрытие станций Арбатско-Покровской линии. Участок от "Строгино" до "Пятницкого шоссе" откроют 12 мая указывается в сообщении

На время закрытия данного участка для пассажиров предусмотрены бесплатные автобусы КМ1 и КМ2.

Участок между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" был закрыт 30 апреля, первоначально предполагалось, что поезда возобновят движение по нему 8 мая.