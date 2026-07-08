Москва8 июл Вести.С 15 июля поезда временно не будут останавливаться на станции Петровско-Разумовская МЦД-3 (D3) в связи со строительством высокоскоростной магистрали (ВСМ). Об этом сообщили в официальном канале Дептранса в MAX.

На участке, где находится станция Петровско-Разумовская, специалисты будут укладывать новую путевую инфраструктуру для ВСМ.

Пути, по которым ходят поезда D3, необходимо перенести, а платформы и другую пассажирскую инфраструктуру — демонтировать, чтобы в будущем построить новую. Выполнить строительные работы без влияния на привычное движение невозможно отмечается в сообщении

На время строительства будет возведена временная инфраструктура. Дату возобновления остановки поездов D3 на Петровско-Разумовской сообщат позже.

Рекомендуется выбирать другие маршруты до/от одноименных станций D1, Серпуховско-Тимирязевской или Люблинско-Дмитровской линий метро. Или же можно построить маршрут через D3 Останкино с пересадкой на станцию "Бутырская" Люблинско-Дмитровской линии.