Дептранс: с понедельника плата не взимается на участках МСД в Москве

Москва17 мая Вести.На участках Московского скоростного диаметра от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов в столице с понедельника, 18 мая, временно не будет взиматься плата, сообщает в Telegram-канале Дептранс столицы.

Ранее в департаменте проинформировали, что временно не будет движения в обоих направлениях на участке МСД от пятого проезда Подбельского до Щелковского шоссе​​​.

Уточняется, что для объезда закрытых участков необходимо использовать альтернативные маршруты.