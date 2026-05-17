Москва17 маяВести.На участках Московского скоростного диаметра от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов в столице с понедельника, 18 мая, временно не будет взиматься плата, сообщает в Telegram-канале Дептранс столицы.
Ранее в департаменте проинформировали, что временно не будет движения в обоих направлениях на участке МСД от пятого проезда Подбельского до Щелковского шоссе.
Уточняется, что для объезда закрытых участков необходимо использовать альтернативные маршруты.