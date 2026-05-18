Движение изменено на участке МСД на востоке Москвы

Москва18 мая Вести.На участке Московского скоростного диаметра от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе изменена схема движения, внутренняя сторона МСД временно перекрыта. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

Отмечается, что в каждую сторону организованы по две полосы.

При движении в сторону Щелковского шоссе в районе Лосиноостровской улицы автомобили будут направлены на встречную полосу. В районе Щелковского шоссе транспорт вернется на свою полосу сказано в сообщении

В районе Лосиноостровской улицы и в районе Щелковского шоссе для проезда будут доступны две полосы.

Для жителей района Богородское организован съезд с МСД в сторону 5-го проезда Подбельского, добавили в ведомстве.