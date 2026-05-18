Москва18 маяВести.На участке Московского скоростного диаметра от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе изменена схема движения, внутренняя сторона МСД временно перекрыта. Об этом сообщили в столичном дептрансе.
Отмечается, что в каждую сторону организованы по две полосы.
При движении в сторону Щелковского шоссе в районе Лосиноостровской улицы автомобили будут направлены на встречную полосу. В районе Щелковского шоссе транспорт вернется на свою полосусказано в сообщении
В районе Лосиноостровской улицы и в районе Щелковского шоссе для проезда будут доступны две полосы.
Для жителей района Богородское организован съезд с МСД в сторону 5-го проезда Подбельского, добавили в ведомстве.