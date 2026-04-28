Москва28 апрВести.В связи с отсутствием напряжения в контактной сети временно приостановлено движение на участке Лебзино - Талдом Савеловского направления Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба МЖД в MAX.
Для проведения восстановительных работ на место направлены бригады железнодорожников.
Движение электричек в сторону Савелово организовано по укороченному маршруту до станции Дмитров… На движение электричек по МЦД-1 ситуация не влияетсказано в сообщении
Кроме того, на участке Савелово - Дмитров назначены компенсационные автобусы, которые будут делать остановку на станции Талдом.
Московская железная дорога делает все необходимое для стабилизации графика.