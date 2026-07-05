Москва5 июлВести.В Москве поезда будут без остановки проезжать станцию Серп и Молот Курского направления. Об этом сообщает столичный Дептранс.
С 6 июля поезда временно не будут останавливаться на станции Серп и Молотговорится в сообщении
Для поездок пассажирами рекомендуют воспользоваться станциями метро "Римская" и "Площадь Ильича" или станцией Москва-Товарная.
Станция будет закрыта из-за очередного этапа строительства нового городского вокзала Серп и Молот. Будет выполнен демонтаж существующей пассажирской инфраструктуры. На ее месте будут расположены новые пути и необходимые коммуникации.