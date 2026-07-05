Временно не будут останавливаться поезда на станции Серп и Молот в Москве

В Москве поезда будут следовать мимо станции Серп и Молот без остановки Временно не будут останавливаться поезда на станции Серп и Молот в Москве

Москва5 июл Вести.В Москве поезда будут без остановки проезжать станцию Серп и Молот Курского направления. Об этом сообщает столичный Дептранс.

С 6 июля поезда временно не будут останавливаться на станции Серп и Молот говорится в сообщении

Для поездок пассажирами рекомендуют воспользоваться станциями метро "Римская" и "Площадь Ильича" или станцией Москва-Товарная.

Станция будет закрыта из-за очередного этапа строительства нового городского вокзала Серп и Молот. Будет выполнен демонтаж существующей пассажирской инфраструктуры. На ее месте будут расположены новые пути и необходимые коммуникации.