Москва8 июл Вести.Участок высокоскоростной магистрали Москва — Петербург от Зеленограда до Твери будет использован в качестве испытательного полигона. Он даст полезный опыт российским инженерам, заявил ИС "Вести" транспортный эксперт, член Русского географического общества (РГО) Сергей Сигачев.

Это будет испытательный полигон. Конечно, с пассажирами не рискнут, да и нет смысла [отправлять] на такой небольшой участок Зеленоград - Новая Тверь. Когда меньше 200 км, не имеет смысла пассажиров пускать. А как испытательный полигон это нужно, потому что тогда наш инженерный корпус получит бесценный опыт эксплуатации [ВСМ] в разных температурных режимах, скоростях, торможении, прилегании контактной сети. Там очень много нюансов