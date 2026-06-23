Дептранс Москвы предупредил о перекрытии улиц и посоветовал пересесть на метро

Москвичам посоветовали 24 июня отдать предпочтение метро Дептранс Москвы предупредил о перекрытии улиц и посоветовал пересесть на метро

Москва23 июн Вести.Департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытиях движения на ряде городских улиц 24 июня и рекомендовал пользоваться метро.

Завтра в центре и на юго-востоке Москвы возможны временные локальные перекрытия движения. Из-за этого привычные маршруты могут быть недоступны, а время в пути – увеличиться отмечается в публикации в Telegram-канале ведомства

В этой связи москвичам и гостям столицы посоветовали для поездок в центр и на юго-восток по возможности пересесть на метро. Если же это по каким-либо причинам невозможно, автомобилистам рекомендовано выезжать с запасом времени, заранее продумывать альтернативные маршруты и пользоваться навигатором.