Московский Дептранс напомнил об ухудшении погоды и призвал к осторожности

Дептранс Москвы в связи с непогодой рекомендует водителям пересесть на метро Московский Дептранс напомнил об ухудшении погоды и призвал к осторожности

Москва10 июл Вести.Департамент транспорта Москвы призвал водителей быть особенно бдительными и осторожными в условиях ухудшающейся погоды – в ближайшее время и на выходных, по прогнозам синоптиков, ожидаются ливни, грозы и сильный ветер.

Для поездок по городу рекомендуем использовать метро – так будет безопаснее посоветовало ведомство в мессенджере MAX

В Дептрансе водителям напомнили основные правила безопасности: необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на спусках и подъемах, а также мостах и эстакадах, избегать резких маневров и торможений, не останавливаться под шаткими конструкциями и деревьями, по возможности объезжать глубокие лужи или по крайней мере снижать перед ними скорость.

Если сильный дождь застал автомобилиста за рулем, лучше остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения погоды, добавили в ведомстве.