Станция "Петровско-Разумовская" МЦД-3 временно закроется с 15 июля Из-за строительства ВСМ станция "Петровско-Разумовская" МЦД-3 будет закрыта

Москва15 июл Вести.С 15 июля станция "Петровско-Разумовская" на МЦД-3 временно закроется из-за строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва- Санкт Петербург. Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы. На участке, где находится станция, начнут укладывать пути.

Пассажиров, которые пользовались станцией "Петровско-Разумовская", просят строить маршрут от и до одноименных станций D1, Серпуховско-Тимирязевской или Люблинско-Дмитровской линий метро.

О дате возобновления остановки поездов D3 на станции "Петровско-Разумовская" сообщим дополнительно уточнили в Дептрансе

В ведомстве рассказали, что после завершения строительства ВСМ станция "Петровско-Разумовская" станет одним из крупнейших транспортных хабов столицы. Также в будущем здесь планируется построить современный городской вокзал для поездов МЦД-3.