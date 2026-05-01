Запланированные на 2 мая изменения трамвайных маршрутов в Москве переносятся В Москве перенесли запланированные на 2 мая изменения трамвайных маршрутов

Москва1 мая Вести.Ранее запланированные изменения трамвайных маршрутов между метро "Нагатинская" и Москворецким рынком переносятся на более поздний срок, сообщается в Telegram-канале Дептранса столицы.

Запланированные изменения трамвайных маршрутов между метро "Нагатинская" и Москворецким рынком переносятся на более поздний срок. В субботу трамваи Т2, 16 и 49 будут ходить по своим маршрутам отмечается в сообщении

Ранее в департаменте предупреждали, что из-за ремонта Каширского автомобильного тоннеля в субботу, 2 мая, трамваи не будут ходить между станцией метро "Нагатинская" и Москворецким рынком.