Москва1 маяВести.Ранее запланированные изменения трамвайных маршрутов между метро "Нагатинская" и Москворецким рынком переносятся на более поздний срок, сообщается в Telegram-канале Дептранса столицы.
Запланированные изменения трамвайных маршрутов между метро "Нагатинская" и Москворецким рынком переносятся на более поздний срок. В субботу трамваи Т2, 16 и 49 будут ходить по своим маршрутамотмечается в сообщении
Ранее в департаменте предупреждали, что из-за ремонта Каширского автомобильного тоннеля в субботу, 2 мая, трамваи не будут ходить между станцией метро "Нагатинская" и Москворецким рынком.