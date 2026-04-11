Москва11 апр Вести.Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью информационной службе "Вести" заявил, что строительство новых станций метро, МЦД и МЦК окупается за 10–15 лет.

По словам Ефимова, новые станции являются точками роста: вокруг них создаются офисные, жилые и торговые проекты, которые дают дополнительные налоговые доходы в бюджет и создают рабочие места.

Каждая станция метро, МЦД, МЦК – это новая точка роста. И мы видим, что окупаемость таких проектов лежит в горизонте 10-15 лет. То есть за счет того, что вокруг станции метрополитена создаются новые инвестиционные проекты, реализуются офисные, жилые, торговые – все это дает дополнительные доходы бюджету в виде налогов, создает новые рабочие места рассказал Ефимов

Ранее он сообщил, что Бирюлевскую линию московского метро планируется продлить до Щербинки.