В сентябре в Москве откроют Рублево-Архангельскую линию метро В Москве проведен технический пуск Рублево-Архангельской линии метро

Москва20 июн Вести.В Москве готовится к открытию новая линия метрополитена. В сентябре планируется запуск Рублево-Архангельской линии, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

В субботу, 20 июня, на ней был проведен технический пуск первого участка.

Движение с пассажирами откроем в сентябре. Таким образом, на карте столицы появится еще одна линия метро – 17-я написал он в MAX

Технический пуск был произведен на пяти станциях – "Деловой центр" и "Шелепиха", действовавших ранее в составе БКЛ, а также на трех новых – "Звенигородской", "Народного Ополчения" и "Бульвар Генерала Карбышева".