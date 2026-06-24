Новую станцию метро в районе Кунцево назвали "СберСити" Одну из станций Рублево-Архангельской линии метро назвали "СберСити"

Москва24 июн Вести.Новую станцию Рублево-Архангельской линии метро назвали "СберСити". Об этом сообщается в постановлении на сайте правительства Москвы.

Присвоить проектируемой станции Рублево-Архангельской линии московского метрополитена, расположенной вдоль проектируемого проезда 7107 в районе Кунцево Западного административного округа города Москвы, наименование – СберСити говорится в тексте документа

Руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина проконтролирует выполнение постановления.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в MAX, что станцию "Сберсити" планируют строить с использованием элементов архитектурной бионики. В ее внешнем облике будут сочетаться технологии и формы, вдохновленные живой природы.