Москва24 июнВести.Новую станцию Рублево-Архангельской линии метро назвали "СберСити". Об этом сообщается в постановлении на сайте правительства Москвы.
Присвоить проектируемой станции Рублево-Архангельской линии московского метрополитена, расположенной вдоль проектируемого проезда 7107 в районе Кунцево Западного административного округа города Москвы, наименование – СберСитиговорится в тексте документа
Руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина проконтролирует выполнение постановления.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в MAX, что станцию "Сберсити" планируют строить с использованием элементов архитектурной бионики. В ее внешнем облике будут сочетаться технологии и формы, вдохновленные живой природы.