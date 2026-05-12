В Москве применили новую технологию для строительства электродепо "Новорижское"

Новая технология позволит сократить сроки строительства электродепо в Москве В Москве применили новую технологию для строительства электродепо "Новорижское"

Москва12 мая Вести.Строительство электродепо "Новорижское", которое будет обслуживать поезда, курсирующие по Рублево-Архангельской линии, ведется по новой технологии. О нюансах возведения депо рассказал ИС "Вести" директор проекта АО "Мосинжпроект" Михаил Кондрашов.

Депо будет строиться по новой типовой технологии, которая позволяет сократить количество зданий и сооружений до 16 объектов. Это позволяет снизить сроки строительства транспортного предприятия отметил он

Депо возводится не поэтапно, а параллельно: готовые железобетонные блоки собирают, словно конструктор.

[Если ]раньше [строительные] конструкции заливали непосредственно на строительной площадке, то сейчас они изготовлены на заводе, что позволяет исключить многие производственные процессы для ускорения сроков строительства объяснил главный специалист АО "Мосинжпроект" Тимур Гзюнов

Мэр Москвы Сергей Собянин, который оценил ход строительства, отметил также активность в строительстве Рублево-Архангельской линии метро.