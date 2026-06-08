Москва8 июн Вести.Станция московского метрополитена "Звенигородская" находится в высокой степени готовности, ее запуск планируется осенью. Ход работ оценил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает ИС "Вести".

Станция "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии метро почти готова к открытию. Оценить ход строительства, на платформу спустился Сергей Собянин.

Станция метро "Звенигородская" – очень важная станция. Находится прямо в центре вновь формирующегося современного микрорайона, в котором уже проживают десятки тысяч людей, еще население будет прибывать. Станции метро в шаговой доступности здесь нет пока. Поэтому "Звенигородская" станция Рублево-Архангельской линии в разы улучшит транспортную доступность этого района отметил мэр

На станции два подземных вестибюля – выходы к улицам Шеногина и 1-му Силикатному проезду, а также восемь лифтов для маломобильных пассажиров. Основные строительные работы на станции уже завершены, отделочные – на финишной прямой.

Станция "Звенигородская" на сегодняшний день находится в высокой стадии готовности. Монолитные работы завершены, производятся работы по отделке и монтажу оборудования. Готовимся к пуску в этом году рассказал генеральный директор компании генподрядчика Сергей Кидяев

Светлые пространства, динамичные колонны и монохромные цвета – так строители подземки хотят добиться ощущения легкости и воздушности на платформе.

Путевые стены у нас будут сделаны из черного матового зеркала и отражение данных колонн создает иллюзию, что у нас боковой зал образуется, такое дополнительное пространство объяснил руководитель проекта Иван Белобородов

"Звенигородская" – одна из трех станций первого участка Рублево-Архангельской линии. Сама ветка пройдет от "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск. Первый участок линии обещают запустить уже осенью. Движение будет открыто от станции "Деловой центр" до "Бульвара Генерала Карбышева".