Москва8 авг Вести.Программа модернизации Московского метрополитена помогает развивать транспортное машиностроение всей России, заявил мер столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Масштабные заказы столицы формируют долгосрочные производственные цепочки. Мы стимулируем разработку новых технологий, создание производственных мощностей, даем работу тысячам специалистов подчеркнул он

По словам градоначальника, российские предприятия успешно замещают импортные технологии в условиях санкций.

В качестве примера Собянин привел ситуацию с обновлением подвижного состава Замоскворецкой линии метро.

По его словам, поезда на зеленой ветке начали менять в марте 2024 года. В декабре прошлого года был запущен новый поезд "Москва-2026", один из самых технологичных в мире. В 2026 и 2027 годах ожидается поставка в общей сложности 700 вагонов для Замоскворецкой и Рублево-Архангельской линий.

Всего же столичный метрополитен за последние 10 лет получил более 5 тысяч новых вагонов, оборудование для которых поставляется из Санкт-Петербурга, Тверской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской и других российских регионов.