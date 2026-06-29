Собянин рассказал о начале строительства станции метро "Южный порт" В Москве началось строительство станции метро "Южный порт"

Москва29 июн Вести.Началось строительство станции метро "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии. Об этом в MAX сообщил мэр Сергей Собянин.

Будущая станция метрополитена будет находиться на развивающейся территории бывшей промзоны "Южный порт". Ее появление позволит улучшить транспортную доступность Южнопортового района, отметил градоначальник.

Станция строится открытым способом на перегоне между "Кожуховской" и "Печатниками". Запланированы две береговые платформы и два наземных вестибюля говорится в сообщении

Планируется завершить строительство в 2030 году. Затем будет проведено благоустройство прилегающей территории, обустройство удобной пешеходной сети для пассажиров. Над станционным комплексом появится автодорожный тоннель между 2-м Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицой.

Тоннель откроет транзитное сообщение для автомобилистов через весь район Печатники отметил мэр

В итоге тоннель станет частью новой магистрали, связывающей Третье транспортное кольцо с Люблинской улицей.