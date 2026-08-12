Собянин рассказал о старте строительства нового ледового дворца в Коммунарке В Москве в Коммунарке началось строительство нового ледового центра

Москва12 авг Вести.В Коммунарке на юго-западе Москвы на улице Александры Монаховой рядом с жилыми кварталами началось строительство комплекса с двумя ледовыми аренами. Об этом в MAX рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

На большой арене будут проходить соревнования, матчи, проводиться массовые катания. Малая предназначена для тренировок. Внутри здания появятся раздевалки, в том числе с прямым выходом на лед; спортивные залы; помещение для заточки коньков и подгонки клюшек; зоны хранения и выдачи прокатных коньков; медпункт; судейская комната; спортивный магазин.

Около будущего ледового комплекса уже возвели административное здание со школой искусств и многофункциональный центр с наземным паркингом на 449 машиномест, рассчитанный на весь поток посетителей матчей и соревнований рассказал мэр

Строительство ведется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".