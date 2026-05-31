Губерниев назвал место в Москве, где тысячи людей могли бы кататься на лыжах

Москва31 мая Вести.Инфраструктуру ВДНХ можно эффективно использовать в зимний сезон. Такое мнение выразил в комментарии ИС "Вести" спортивный комментатор ВГТРК Дмитрий Губерниев.

В частности, считает он, на территории ВДНХ можно организовать лыжные трассы для классического и конькового хода.

Я же как апологет лыжного спорта. Мне кажется, что огромная неосвоенная часть ВДНХ - это зима, лыжная, прежде всего. Поэтому наступит тот день, когда здесь появится ратрак для классического и конькового хода. И здесь будут наяривать десятки и сотни тысяч москвичей на лыжах. Я даю подсказку всем тем незаинтересованным людям... Не только летом с клюшкой для лакросса, но еще зимой коньковым классическим ходом с палками или без заниматься спортом выразил свое мнение Губерниев

На ВДНХ в зимнее время заливают каток. Из сезона в сезон ледовая площадка становится одним из самых просторных катков страны.