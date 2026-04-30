Новак рассказал о своем катании на лыжах на черной трассе Новак рассказал о своем катании на горных лыжах

Москва30 апр Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой рассказал, что катается на лыжах в российских горнолыжных курортах.

На вопрос журналиста о катаниях на черной трассе, он отметил, что его навык "средний".

Я не часто пытаюсь их использовать (черные трассы. – Прим. ред.), но иногда катаюсь... Я посетил уже и Эльбрус, и Архыз, и Мамисон. Мы ожидаем в этом году открытия к концу года в Чечне, в Чеченской Республике, горнолыжного кластера Ведучи сказал Новак

Он обратил внимание, что четыре крупных горнолыжных курорта реализуются при поддержке государства, компании "Кавказ.РФ" и частного партнерства.

Ранее Новак заявил, что туризм и связанные с ним отрасли имеют на Кавказе большой потенциал.