Москва30 апрВести.Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой рассказал, что катается на лыжах в российских горнолыжных курортах.
На вопрос журналиста о катаниях на черной трассе, он отметил, что его навык "средний".
Я не часто пытаюсь их использовать (черные трассы. – Прим. ред.), но иногда катаюсь... Я посетил уже и Эльбрус, и Архыз, и Мамисон. Мы ожидаем в этом году открытия к концу года в Чечне, в Чеченской Республике, горнолыжного кластера Ведучисказал Новак
Он обратил внимание, что четыре крупных горнолыжных курорта реализуются при поддержке государства, компании "Кавказ.РФ" и частного партнерства.
Ранее Новак заявил, что туризм и связанные с ним отрасли имеют на Кавказе большой потенциал.