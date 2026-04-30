Москва30 апр Вести.Минэкономразвития России разрабатывает меры, которые должны сделать горнолыжные курорты безопаснее. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.

Речь в том числе идет о безопасности восхождений, добавил министр, слова которого приводит ТАСС.

У нас ускорилось развитие горнолыжных курортов... мы готовим предложения, как усилить безопасность туристов при восхождениях сказал Решетников на заседании правительственной комиссии, где обсуждались результаты и приоритеты развития СКФО

Глава Минэкономразвития добавил, что ведомство обсуждает соответствующие предложения с депутатами. Начать предлагается с Эльбруса.