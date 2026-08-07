Москва7 авгВести."Единая Россия" предлагает усилить контроль за техническим состоянием аттракционов и соблюдением требований безопасности при их эксплуатации, заявила журналистам заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
Соответствующее обращение партия направит в правительство, сообщает ТАСС.
"Единая Россия" усилит контроль за техническим состоянием аттракционов и соблюдением требований безопасности на них. Это касается всех регионов странысказала Кузнецова
Партия считает важным обеспечить единые и понятные правила эксплуатации аттракционов, их регулярные проверки и четкие критерии допуска посетителей с учетом возраста и особенностей здоровья, пояснила Кузнецова.
Поводом для заявления стало происшествие в Тюмени, где девушка выпала из кресла аттракциона при катании и получила травмы. Кузнецова подчеркнула, что произошедшее требует тщательной проверки, а каждый такой случай является сигналом для усиления контроля за соблюдением техники безопасности и правил эксплуатации аттракционов.