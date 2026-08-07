ЕР предлагает усилить контроль за безопасностью аттракционов во всех регионах

"Единая Россия" предлагает усилить контроль за безопасностью аттракционов ЕР предлагает усилить контроль за безопасностью аттракционов во всех регионах

Москва7 авг Вести."Единая Россия" предлагает усилить контроль за техническим состоянием аттракционов и соблюдением требований безопасности при их эксплуатации, заявила журналистам заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

Соответствующее обращение партия направит в правительство, сообщает ТАСС.

"Единая Россия" усилит контроль за техническим состоянием аттракционов и соблюдением требований безопасности на них. Это касается всех регионов страны сказала Кузнецова

Партия считает важным обеспечить единые и понятные правила эксплуатации аттракционов, их регулярные проверки и четкие критерии допуска посетителей с учетом возраста и особенностей здоровья, пояснила Кузнецова.

Поводом для заявления стало происшествие в Тюмени, где девушка выпала из кресла аттракциона при катании и получила травмы. Кузнецова подчеркнула, что произошедшее требует тщательной проверки, а каждый такой случай является сигналом для усиления контроля за соблюдением техники безопасности и правил эксплуатации аттракционов.