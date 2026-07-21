"Единая Россия" проверит обоснованность цен на проезд в общественном транспорте

"Единая Россия" проведет проверку ценообразования в общественном транспорте "Единая Россия" проверит обоснованность цен на проезд в общественном транспорте

Москва21 июл Вести.Партия "Единая Россия" инициировала проверку экономической обоснованности повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. С соответствующим заявлением выступил представитель федеральной пятерки списка партии на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.

Поводом для проверки послужили сигналы из ряда регионов страны о росте стоимости проезда.

Необходимо проверить, является ли повышение цен экономически обоснованным приводят слова Поддубного на сайте партии

Он также отметил, что вопрос недопущения неоправданного роста цен будет включен в народную программу "Единой России".

В партии уточнили, что к мониторингу ситуации на местах подключатся активисты "Единой России". Они будут отслеживать динамику тарифов и собирать информацию о случаях необоснованного завышения стоимости проезда.