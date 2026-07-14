Москва14 июл Вести.Единый федеральный стандарт транспортного обслуживания предлагают ввести в России депутаты от ЛДПР и сенаторы. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы. Он предусматривает минимум требований к доступности общественного транспорта во всех российских регионах. Одно из главных новшеств – введение предельного тарифа, который ограничивает стоимость проезда.

Инициаторы законопроекта предлагают ограничить тарифы на транспорт: максимальная стоимость проезда должна учитывать доходы жителей и тип населенного пункта. Документ размещен в электронной базе Думы.

Реализация законопроекта позволит ликвидировать правовое неравенство жителей разных типов поселений в праве на доступный транспорт, остановить или замедлить процесс депопуляции малых городов и сел, сделав жизнь в них более перспективной, создать новые рабочие места в транспортной отрасли и смежных секторах, а также повысить общую социальную удовлетворенность и доверие граждан к государственной власти, решающей конкретные жизненные проблемы поясняется в сопроводительной записке к законопроекту

Также документ предусматривает обязательное создание ночных маршрутов общественного транспорта в городах с населением более 50 тысячи человек, создание системы мониторинга соблюдения расписания с открытой отчетностью перевозчиков. Отдельно отмечены обязательства регионов по запуску социальных маршрутов, связывающих удаленные поселения с МФЦ, больницами, поликлиниками, школами, другими социально важными учреждениями.

При принятии законопроекта соответствующие изменения будут внесены в закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Предлагается также повысить доступность общественного транспорта для маломобильных пассажиров и запустить льготную лизинговую программы для обновления автопарка. Все эти законодательные новеллы должны, по мнению разработчиков законопроекта, создать рабочие места, привлечь дополнительной поддержкой водителей и других специалистов в отрасль, повысить качество обслуживания пассажиров и сократить существующий в транспортном обслуживании разрыв между крупными городами и небольшими населенными пунктами. Утвердить новые правила в случае принятия законопроекта должно будет правительство.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин заверил, что российская транспортная система выдерживает все пиковые нагрузки.