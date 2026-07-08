Москва8 июл Вести.Российская транспортная система выдерживает все пиковые нагрузки. Об этом заявил министр транспорта страны Андрей Никитин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Владимир Владимирович, транспортная система России выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет устойчивость. Все поставленные задачи продолжим решать в полном объеме сказал он

Глава ведомства уточнил, что с января по май 2026 года российские аэропорты обслужили 77,82 млн пассажиров, 20 млн из которых – на международных перевозках. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2025 года, при условии, что привычный запас топлива снижен.

Надежную перевозку граждан обеспечивают и поезда. Только в июне они перевезли 115,2 млн человек. Это на 4% больше, чем годом ранее.

Также по расписанию осуществляются автобусные перевозки. Никитин доложил, что несмотря на атаки врага, массовых срывов не было зафиксировано.