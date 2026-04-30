"Единая Россия" защитит водителей от штрафов за превышение на 2-3 км/ч Якушев: ЕР не допустит снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Москва30 апр Вести.Партия "Единая Россия" заявила о своем несогласии с инициативой по снижению нештрафуемого порога превышения скорости и пообещала блокировать подобные предложения, защищая интересы российских автомобилистов. Об этом сообщается на официальном сайте партии

С соответствующим заявлением выступил секретарь генерального совета "Единой России" Владимир Якушев. По его словам, попытки изменить действующие нормы предпринимаются не впервые и направлены на увеличение объема собираемых с водителей штрафов.

Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. "Единая Россия" последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жестко блокировать подобные инициативы подчеркнул Якушев

Ранее аналогичную позицию озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов, также представляющий "Единую Россию". Он сообщил, что фракция не поддержала предложение о пересмотре действующего нештрафуемого порога превышения скорости в 20 км/ч.

Поводом для дискуссии стало заявление руководителя Центра организации дорожного движения Михаила Кизлыка в эфире радио РБК. Глава ЦОДД сообщил о технической готовности комплексов фотовидеофиксации к работе в новом режиме - со снижением нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 до 2-3 километров в час.