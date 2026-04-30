Минтранс высказался против снижения не облагаемого штрафом скоростного лимита Минтранс РФ выступил против снижения "нештрафуемого" порога скорости

Москва30 апр Вести.Министерство транспорта России официально заявило, что не видит оснований для изменения действующих норм, регулирующих скоростной режим на отечественных автотрассах. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что инициатива по уменьшению так называемого "нештрафуемого" порога превышения скорости в настоящее время не находит поддержки у профильных специалистов.

В пресс-службе Минтранса уточнили, что в ведомство не поступало официальных предложений, касающихся внесения подобных правок в законодательство. Представители министерства четко обозначили свою позицию по данному вопросу.

Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательство и не поддерживает данную идею отметили в ведомстве

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в ГД нет темы снижения "нештрафуемого" порога превышения скорости.