Москва30 апрВести.Министерство транспорта России официально заявило, что не видит оснований для изменения действующих норм, регулирующих скоростной режим на отечественных автотрассах. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что инициатива по уменьшению так называемого "нештрафуемого" порога превышения скорости в настоящее время не находит поддержки у профильных специалистов.
В пресс-службе Минтранса уточнили, что в ведомство не поступало официальных предложений, касающихся внесения подобных правок в законодательство. Представители министерства четко обозначили свою позицию по данному вопросу.
Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательство и не поддерживает данную идеюотметили в ведомстве
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в ГД нет темы снижения "нештрафуемого" порога превышения скорости.