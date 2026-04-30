Москва30 апрВести.В Госдуме не обсуждают тему снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее гендиректор ЦОДД Михаил Кизлык заявил о том, что камеры фиксации нарушений технически готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 км/ч. Кизлык добавил, что поддерживает такое возможное решение.
У нас такой темы нетнаписал Володин в MAX
Спикер ГД напомнил, что вопрос уже обсуждался, однако правительство не поддержало снижение нештрафуемого порога превышения скорости.
Таким образом, недопустимо поднимать тему, которая однозначно не получит поддержки, подчеркнул Володин.