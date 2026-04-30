Володин: у нас нет темы снижения нештрафуемого порога превышения скорости

В Госдуме нет темы снижения нештрафуемого порога превышения скорости Володин: у нас нет темы снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Москва30 апр Вести.В Госдуме не обсуждают тему снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее гендиректор ЦОДД Михаил Кизлык заявил о том, что камеры фиксации нарушений технически готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 км/ч. Кизлык добавил, что поддерживает такое возможное решение.

У нас такой темы нет написал Володин в MAX

Спикер ГД напомнил, что вопрос уже обсуждался, однако правительство не поддержало снижение нештрафуемого порога превышения скорости.

Таким образом, недопустимо поднимать тему, которая однозначно не получит поддержки, подчеркнул Володин.