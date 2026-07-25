Москва25 июл Вести.Председатель Госсовет Республики Крым Владимир Константинов заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о "российской угрозе".

Это Каллас представляет угрозу не только для окружающих, но и для себя самой. Ее глупые и ничем не обоснованные заявления демонстрируют историческую безграмотность, являются манипуляцией общественным сознанием приводит слова Константинова РИА Новости

Он подчеркнул, что Россия не для кого не является угрозой, а ее внешняя политика нацелена прежде всего на защиту национальных интересов и безопасности.

Каллас заявила, что российская сторона якобы представляет экзистенциальную угрозу для европейских стран.

Ранее Константинов раскритиковал руководство ЕС за принятие 21-го пакета антироссийских санкций. Он предположил, что может дойти до того, что европейцы станут облагать санкциями птиц, летящих над Россией, и штрафовать каждого зверя, который забредет на их территорию.