Москва25 маяВести.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас является выскочкой, проводящей оголтелый русофобский курс.

Константинов прокомментировал слова Каллас о необходимости усилить давление на Россию после удара возмездия из-за атаки ВСУ по колледжу в Старобельске.

Будем надеяться, что среди еврочиновников еще остались умные люди, которые подкорректируют эту выскочку и ее оголтелый русофобский курс

сказал РИА Новости спикер крымского парламента

Он охарактеризовал Каллас как типичного сторонника модели военного решения украинского конфликта.

Ранее глава евродипломатии анонсировала новые санкции ЕС к России после удара "Орешником" по Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнивала Каллас с Гретой Тунберг.