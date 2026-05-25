"Оголтелый русофобский курс": Константинов оценил политику "выскочки" Каллас Глава парламента Крыма назвал выскочкой Каллас после ее угроз России

Москва25 мая Вести.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас является выскочкой, проводящей оголтелый русофобский курс.

Константинов прокомментировал слова Каллас о необходимости усилить давление на Россию после удара возмездия из-за атаки ВСУ по колледжу в Старобельске.

Будем надеяться, что среди еврочиновников еще остались умные люди, которые подкорректируют эту выскочку и ее оголтелый русофобский курс сказал РИА Новости спикер крымского парламента

Он охарактеризовал Каллас как типичного сторонника модели военного решения украинского конфликта.

Ранее глава евродипломатии анонсировала новые санкции ЕС к России после удара "Орешником" по Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнивала Каллас с Гретой Тунберг.