Москва25 маяВести.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас является выскочкой, проводящей оголтелый русофобский курс.
Константинов прокомментировал слова Каллас о необходимости усилить давление на Россию после удара возмездия из-за атаки ВСУ по колледжу в Старобельске.
Будем надеяться, что среди еврочиновников еще остались умные люди, которые подкорректируют эту выскочку и ее оголтелый русофобский курссказал РИА Новости спикер крымского парламента
Он охарактеризовал Каллас как типичного сторонника модели военного решения украинского конфликта.
Ранее глава евродипломатии анонсировала новые санкции ЕС к России после удара "Орешником" по Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнивала Каллас с Гретой Тунберг.